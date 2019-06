"Укргаздобыча" отдала швейцарской дочке "Нафтогаза" 110 миллионов за консалтинг

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Государственная "Укргаздобыча" заплатит швейцарской дочерней фирме государственного "Нафтогаза" за пользование объектами интеллектуальной собственности по отчетам Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation - People (Старт и развертывания трансформации организации "Нафтогаза" - Люди) и Naftogaz Organization Transformation - Culture (Трансформация организации "Нафтогаза" - Культура).

Закупку провели без аукциона, сославшись в протоколе пункт Регламента по услугам, которые непосредственно предоставляются исключительно для обеспечения деятельности в отдельных сферах хозяйствования аффилированными предприятиями "Укргаздобычи" или "Нафтогаза".

Всего с декабря 2017 года "Нафтогаз", АО "Укргаздобыча" и "Укртрансгаз" заключили соглашений с Naftogaz Trading Europe AG о праве пользования отчетностью на общую сумму 220,63 млн грн.

Столичное ООО "МакКинзи и Компания Украина" во главе с Жоржем Массудом принадлежит фирме "МакКинзи и компания, Инк. Украина" (McKinsey & Company Inc. Ukraine, США).

В 2018-2019 годах "Укргаздобыча" заказало этой компании консультаций на 133,9 млн грн, а в 2017 году АО "Ощадбанк" - на 14,82 млн грн. Также на сайте "Приватбанка" ранее сообщалось, что компанию выбрали для разработки стратегии, но потом публикацию удалили.

Напомним, бывший председатель правления "Укргаздобыча" Олег Прохоренко до назначения в госкомпании работал в McKinsey Ukraine. Некоторые СМИ считали его приближенным к президенту Петру Порошенко, поскольку в McKinsey Ukraine также работает Юлия Алиханова - жена президентского сына Алексея Порошенко.