Добыча нефти в РФ падает из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Во-первых, это связано с тем, что компании вышли на ремонт в большей степени, и в том числе частично связано с необходимостью восстановления качества нефти в трубе. Мы восстановим эту добычу, она в течение года всё равно будет восстановлена. Это просто более целесообразно для ускорения процесса очищения нефтепровода", - сказал он.

Министр отметил, что "это ситуация июня месяца".

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил, что из России по нефтепроводу "Дружба" стала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено содержание дихлорэтана - соединения с сильными коррозийными свойствами, которое иногда используют при добыче. Беларусь и другие зарубежные потребители российской нефти прекратили ее прием и транспортировку. "Транснефть" при участии российских властей ведет переговоры об урегулировании ситуации и выплате компенсаций.

С 1 января 2017 года 24 страны ОПЕК+ удерживали добычу нефти на уровне октября 2016 года, что позволило снизить излишки запасов нефти в мире и стабилизировать цену.

Предполагалось, что сделка закончится в конце 2018 года, но успехи США на нефтяном рынке и негативные прогнозы относительно спроса на нефть вынудили участников соглашения заключить новую сделку. С 1 января 2019 года 11 стран ОПЕК и 10 стран не-ОПЕК снижают добычу на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Всего страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с.

Россия в конце прошлого года договорилась с участниками ОПЕК+, что будет сокращать добычу постепенно и на полное выполнение обязательств по сделке (сокращение на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года) выйдет только в конце марта - начале апреля. В итоге РФ в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+. В апреле Россия сократила суточную добычу до 11,23 млн б/с, тогда как обязательства ОПЕК+ предполагают выход на производство нефти в 11,17 млн б/с.