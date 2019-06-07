Австрия может выдать Фирташа США в начале июля, – СМИ

Об этом со ссылкой на NBC news сообщает БизнесЦензор.

Фирташу в 2014 году было предъявлено обвинение федеральной прокуратурой в Северном округе Иллинойса в том, что он участвовал в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана компании Boeing.

Фирташ был арестован в Вене в марте 2014 года, освобожден под залог в $174 миллиона и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

Адвокат Дэн Уэбб, представляющий Фирташа, заявил в письме к судье, что Верховный суд Австрии, как ожидается, вынесет решение на открытом слушании 25 июня о том, будет ли Фирташ передан США.

Уэбб заявил, что австрийские адвокаты его клиента полагают, что, если Верховный суд Австрии утвердит решение о выдаче, то Фирташ может отправиться в США через 7-10 дней после июньских слушаний.

"Хотя это до сих пор невозможно с уверенностью предсказать, австрийские адвокаты Фирташа считают, что Фирташ при нынешних обстоятельствах может быть подвергнут экстрадиции уже в первую неделю июля", - говорится в письме.

Уэбб просит судью вынести решение по ходатайству Фирташа об отклонении обвинительного заключения, в котором утверждается, что федеральные прокуроры в Чикаго не обладают юрисдикцией в отношении него.

Федеральная прокуратура заявила в 2017 году, что Фирташ и его соратник в предполагаемой схеме взяточничества, Андрас Кнопп, "были идентифицированы правоохранительными органами Соединенных Штатов как два представителя высшего звена российской организованной преступности".

В письме от 2018 года сенатора Роджера Уикера генеральному прокурору Джеффу Сешнсу утверждалось, что Фирташ действовал в качестве "прямого агента Кремля" в схеме по сбору денег от поставок природного газа между российской фирмой "Газпром" и Украиной.

В 2008 году, согласно судебным протоколам, Фирташ был связан с фирмой Пола Манафорта, позже возглавившего кампанию Дональда Трампа.

Фирташ и фирма Манафорта планировали участвоввать в перепланировке нью-йоркского Drake Hotel за $850 миллионов. Согласно отчетам, компания Фирташа планировала инвестировать более $100 миллионов в этот проект.