Госавиаслужба приостановила сертификат авиакомпании YanAir

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

Госавиаслужба выявила ряд замечаний при проверке авиакомпании. При этом часть из замечаний Госавиаслужба называет как "критические", которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

"В связи с чем постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YanAir с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019", - сообщает Госавислужба.

Сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Авиакомпания YanAir (ООО "Янэйр ЛТД") зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности. Флот компании, согласно реестру гражданских воздушных судов, на 23 января 2017 года состоит из двух самолетов Saab 340, двух самолетов Airbus A320, одного Airbus 321 двух Boeing 737-300 одного 737-400.