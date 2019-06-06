"Укрсоцбанк" отменил через суд штраф НБУ на 30 миллионов за обналичку денег

Национальный банк планирует обжаловать это решение суда в апелляционном порядке, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц и порядка регистрации и приостановки финансовых операций, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций.

В свою очередь "Укрсоцбанк" в декабре минувшего года сделал заявление, что категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и что он самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора. Банк также оспорил решение регулятора в суде.

Плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 годов, из которых период по октябрь 2016 года приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

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Напомним, "Альфа-Банк Украина" и "Укрсоцбанк" будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

"Альфа-банк" (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также "Альфа-банк" в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

ABH Holdings SA контролируется Михаилом Фридманом (36,47%), Германом Ханом (23,27%), Петром Авеном (13,76%) и Алексеем Кузьмичевым (18,12%).

Отметим, на сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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