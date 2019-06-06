Киев направит 200 миллионов на реконструкцию крупнейшей мусорной свалки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, средства будут потрачены на укрепление дамбы полигона, установку дренажных систем, что исключит аварийные ситуации в последующие годы, когда мусор на полигон перестанут завозить. Также планируется модернизация канализационно-насосного оборудования, строительство дополнительного модуля ROCHEM для переработки фильтрата, а также продолжение работ по рекультивации карт объекта.

В частности, установка дополнительных очистных модулей увеличит общую мощность системы очистки фильтрата на полигоне №5 до 950 кубометров в сутки. Сейчас перерабатывается 540 кубометров.

В КГГА отмечают, что в течение последних двух лет городские власти направили более 106 млн на работы по укреплению и обеспечению полигона. За эти средства была восстановлена и модернизирована система переработки фильтрата ROCHEM, проведены работы по реконструкции. Сейчас инертным грунтом перекрыта первая карта полигона, занимает площадь более 18 га, ликвидированы аварийные склоны, что могли обвалиться.

Также на полигоне обновлено насосное оборудование, приобретена техника, произведен ремонт электроподстанции; построена новая подъемная дорога на вторую карту полигона.

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Как сообщалось, захоронение отходов на полигонах №5 в с.Подгорцы и №6 по адресу Пироговский путь 94-96 в Киеве осуществляет ЧАО "Киевспецтранс", которое является правопреемником ОАО "Киевспецтранс", созданного путем преобразования одноименного государственного коммунального предприятия по санитарной очистке Киева.

Основными акционерами ЧАО является г. Киев – 51% и бизнесмен Игорь Тынный – 46,8349%, который осуществляет оперативный контроль над компанией.

В 2018 году город принял решение о закрытии полигона №5 для приема мусора в ближайшие годы и превращения в безопасный объект.

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