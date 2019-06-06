Мировые автокомпании увеличили инвестиции в производство электромобилей в 2 раза, – EY

Об этом свидетельствует исследование международной консалтинговой компании Ernst&Young (EY) на основании публичных данных 16 автопроизводителей из Германии, Японии, Франции, США и Южной Кореи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом китайские автопроизводители не были включены в исследование из-за недоступности необходимой статистики.

Так, по подсчетам EY, в прошлом году в мире было объявлено 118 инвестиционных проектов в сфере традиционного автомобилестроения на общую сумму 22,4 млрд евро, что на 16% ниже показателя за предыдущий год.

В то же время вложения в создание новых и расширение существующих мощностей по производству электромобилей подскочили на 97% и достигли 8,4 млрд евро в рамках 26 проектов. Эти показатели не включают расходы на научные и конструкторские разработки.

Для сравнения, в 2015 году было заявлено всего о двух проектах в сфере электромобилей, в 2016 году – о трех, а объем инвестиций составлял всего около 1 млрд евро в каждом из периодов, подчеркивает EY.

При этом германские автопроизводители вложили наибольший объем средств в расширение выпуска электромобилей в 2015-2018 годах – 11,07 млрд евро в рамках 29 проектов. Далее следуют французские компании (1,28 млрд евро), японские (862 млн евро), корейские (848 млн евро) и американские (632 млн евро).

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Однако основным получателем инвестиций стал Китай, власти которого активно стимулируют внедрение автомобилей на новых источниках энергии (NEV), отмечает издание The Gal Post. Значительная часть германских денег была направлена в эту страну: в число пяти крупнейших проектов прошлого года вошли строительство заводов BMW и Daimler в КНР, которые будут выпускать как электромобили, так и традиционные машины.

Инвестиции ведущих мировых автопроизводителей в 2015-2018 годахв Китае составили 6,13 млрд евро. При этом ФРГ получила в рамках проектов по увеличению выпуска электромобилей 4,37 млрд евро, Франция – 1,61 млрд евро, США – 1,11 млрд евро, Индия – 848 млн евро. Менее значительные суммы были направлены на аналогичные цели в Италии, Словакии, Таиланде, Польше, Японии, Швеции, Бельгии и Великобритании.

Авторы исследования отметили также слабую активность в данной сфере в США, где в последние годы было зафиксировано всего 8 проектов в сфере электромобилей. Однако в 2019 году ситуация начала меняться. В частности, Ford Motor Co. в марте объявил, что планирует направить порядка $900 млн в производство электромобилей и самоуправляемых автомобилей на заводе в штате Мичиган.

EY указывает на то, что увеличение инвестиций в электромобили при снижении вложений в другие проекты станет основной тенденцией мирового автопрома в ближайшие годы.

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