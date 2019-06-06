Глава "Роснефти" усомнился в перспективах широкого распространения электромобилей

Такое мнение высказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В частности, Сечин оспорил сложившийся стереотип о том, что электромобили с легкостью "задавят" нефтяную отрасль и массовое их распространение – дело ближайшего будущего.

По мнению главы российской нефтяной компании, использование таких машин требует определенных климатических условий и высоких затрат на создание инфраструктуры.

"Даже в Германии, крупнейшем автопроизводителе Европы, где значительные средства инвестируются в их производство, а также в субсидирование покупки и развитие инфраструктуры, количество электромобилей в настоящее время составляет лишь около 200 тыс. (менее 0,5% от легкового автопарка), а планы по достижению 1 млн штук к 2020 году, очевидно, не выполняются", – заявил Сечин.

Глава "Роснефти" также напомнил, что электроэнергию для электромобилей производят станции, работающие на ископаемом топливе, "из-за чего полный "углеродный след" (в той же Германии доля угольной генерации составляет 34%) остается высоким".

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"Я уже не говорю о том, что трудно назвать экологичным транспорт, содержащий в себе значительные объемы лития и кобальта… С учетом того, что электромобили не решают ни проблему сокращения выбросов, ни проблему вредных производств, в обозримом будущем доля электромобилей в мировом автомобильном парке не превысит 12-15%, что в части абсолютных значений будет компенсировано ростом традиционного транспорта в развивающихся странах", –спрогнозировал Сечин.

Глава "Роснефти" также считает, что используемые в электромобилях технологии еще недостаточно отлажены.

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