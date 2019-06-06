Добыча газа в Украине выросла на 3,4% с начала года

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча газа "Укргаздобычей" составила 6,44 млрд кубометров (+2,46% к январю-маю 2018 года), "Укрнафтой" – 481,4 млн кубометров (+11,2%), другими компаниями – 1,88 млрд кубометров (+5%).

В мае 2019 года добыча газа составила 1,78 млрд кубометров (+2,76% к маю 2018 года), в том числе добыча "Укргаздобычи" составила 1,3 млрд кубометров (+1,5%), "Укрнафты" – 98,4 млн кубометров (+11%), других компаний – 383,1 млн кубометров (+5,3%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году, согласно данным "Укртрансгаза", увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 20,89 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram