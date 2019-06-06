Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая еще на $300 миллиардов

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ирландском аэропорту Шаннон перед вылетом во Францию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Наши переговоры с Китаем, происходит много интересного. Посмотрим, что случится... Я могу ввести (пошлины на товары стоимостью) еще как минимум $300 миллиардов и сделаю это в нужное время", – сказал Трамп, не уточняя, на какие товары будут распространяться тарифы.

"Но я думаю, что Китай хочет заключить сделку, и я думаю, Мексика очень хочет заключить сделку", – добавил президент США.

В свою очередь Министерство коммерции КНР пригрозило ответными мерами.

"Если Соединенные Штаты сознательно решат усилить напряженность, мы будем бороться до конца. Китай не хочет вести торговую войну, но и не боится ее. Если Соединенные Штаты сознательно решат усилить торговую напряженность, мы примем необходимые ответные меры и будем решительно защищать интересы Китая и его народа", – сказал представитель министерства Гао Фэн во время регулярного брифинга для журналистов.

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Как сообщалось, после провала переговоров в мае США решили повысить до 25% пошлині на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Китай в ответ с 1 июня повысил на 10-25% пошлины на более 2500 видов американских товаров на сумму около $60 миллиардов.

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