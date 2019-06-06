Жители Волыни получили возможность управлять сразу несколькими счетами за газ

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

"Волыньгаз сбыт" системно расширяет возможности и сервисы для своих клиентов, чтобы потребители газа не стояли в очередях и не тратили время на посещение центров обслуживания", – отмечается в сообщении.

Так, паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу несколькими лицевыми счетами, без осложнений с дополнительными регистрациями.

"Довольно удобно иметь доступ к более чем одному лицевому счету, ведь можно помочь в газовых вопросах своим родным. Онлайн-сервисы значительно расширяют возможности клиента: это и оплата за газ в любое удобное время, контроль за поступлениями средств на лицевой счет и проверка баланса. Обмен информацией происходит в быстром темпе, что позволяет значительно экономить время", – пояснил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

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При этом в компании обращают внимание своих клиентов, что оплата за газ осуществляется на счета со специальным режимом использования в государственных "Ощадбанке" и "Укргазбанке", открытые для принятия платежей от жителей Волынской области.

"Если любой сайт предлагает принять оплату за газ путем перечисления средств на неизвестную банковскую карточку, просим игнорировать мошенников", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что сейчас осуществить онлайн-платежи за газ возможно через личный кабинет на сайте 104.ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, платежные системы iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровой кошелек Masterpass, "Приват24" и "Ощад24".

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