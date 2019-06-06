"Нафтогаз" попросил рассрочить выплату дивидендов в госбюджет для закупки газа на зиму

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Коболев отметил, что из-за неопределенности с будущим транзита российского газа через Украину в 2020 году европейские компании увеличили закачку газа в хранилища, наполненность которых уже на 60% превышает уровень на аналогичную дату 2018 года. В свою очередь Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских ПХГ находилось 11,5 млрд куб. м, что на 1,8 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

"Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. м. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома" и позиция Украины в переговорах будет защищена. Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза", – подчеркнул Коболев.

Глава НАК напомнил, что долг региональных сбытовых компаний и производителей тепла за уже поставленный газ, по оценке компании, составляет 61,4 млрд грн, что вдвое больше необходимой суммы для подготовки к зиме.

"Еще один фактор дефицита – требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать – дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", – заявил Коболев.

"Второй путь – привлечь кредитные средства. Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера", – добавил глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, вопрос нехватки средств для закупки газа необходимо решить решить в ближайшие недели, иначе закупить газ в достаточных объемах будет невозможно.

Читайте также: "Нафтогаз" готовится к прекращению транзита российского газа с января 2020 года, – Коболев

Как сообщалось, Коболев заявлял, что "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах должен найти $1 млрд.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что допускает возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю.

Коболев также сообщал, что "Нафтогаз" рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) в США.

Напомним, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Дефицит ожидается от покупки газа для его закачки в ПХГ (27,6 млрд грн), продления ПСО (20,9 млрд грн), снижения тарифов "Укртрансгаза" и небалансов (12,5 млрд грн), погашения внешних кредитов (12,4 млрд грн), внутренних кредитов (4,1 млрд грн), оплаты дивидендов (12,3 мдрд грн), установки счетчиков (2,7 млрд грн), других факторов (1,2 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram