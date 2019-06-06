Инвестиции в проекты энергоэффективности в Украине превысили 2,5 миллиарда евро

Об этом заявил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В 2014-2015 году мы делали первые шаги в энергоэффективности - это касалось и законодательства, и подзаконных документов, и работы с бизнесом, с конкретными инвесторами, для того, чтобы ответить на те вызовы, которые перед нами стояли после Революции (Достоинства). и нам это удалось: более 11 законов принято в парламенте, более 30 постановлений Кабинета министров, как подзаконные акты, так и технические регламенты. Инвестиции, которые в результате этих изменений в законодательство зашли, измеряются более чем в 2,5 млрд евро" , - рассказал Савчук.

Он добавил, что в основном деньги были вложены в проекты по возобновляемой электроэнергетике, тепловой энергетике и в проекты по энергосбережению.

Савчук подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы Агентства остается развитие кроссекторального привлечения инвестиций в рамках Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

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