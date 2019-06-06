Кабмин готовится к выкупу доли российского "ТВЭЛа" в "Заводе по производству ядерного топлива"

Соответствующее решение приняло правительства в 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сопроводительным документам к проекту вынесенного на утверждение решения, для проведения переговоров с "ТВЭЛ" по отчуждению акций необходимо отменить распоряжение Кабмина (№1922 от 22 сентября 2010 года) "О первоочередных мерах по созданию предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000".

Согласно экспертному заключению к проекту, изначально предлагалось, что Кабмин поручит Министерству энергетики и угольной промышленности обеспечить проведение госконцерном "Ядерное топливо" переговоров с "ТВЭЛ" об отчуждении. Однако данный пункт был исключен из документа в связи с тем, что, согласно юридической экспертизе, решение вопроса относительно переговоров не входит в полномочия Кабмина.

Кроме того, данным документом предусмотрена возможность для изменения месторасположения завода. В частности, правительство отменило свое распоряжение (№437 от 27 мая 2012 года), которым определялось, что производство будет размещено на территории Смолинского сельского совета (Маловисковский район Кировоградской области). Данное решение связано с необходимостью расположения завода в месте с более удобной транспортной системой. Кроме того, согласно расчетам "УкрНИПИИ промтехнологий", изменение площадки строительства позволит снизить капитальные расходы на 15%.

Как сообщалось, в апреле 2019 года вице-президент "ТВЭЛ" Олег Григорьев заявил о готовности компании к переговорам на случай, если Украина решит завершить проект по строительству завода по производству ядерного топлива.

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corp. (CNEIC) заявила о намерении выкупить долю "ТВЭЛа" в украинском проекте по строительству завода. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства объекта.

Кроме того, в начале 2019 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил о планах Украины построить завод по фабрикации ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС и осенью объявить конкурс на сооружение и финансирование проекта.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% "плюс" 1 акция, "ТВЭЛ" – 50% "минус" 1 акция.

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