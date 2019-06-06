В ЕБРР рассказали, как развивается украинский мебельный бизнес в рамках инициативы ЕС EU4Business

Об этом на Киевском международном мебельном саммите сообщила координатор консалтинговых проектов с малым и средним бизнесом ЕБРР Ольга Иванченко, которая курирует инициативу по развитию мебельного сектора в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business, передает БизнесЦензор.

По ее словам, сегодня в Украине работает 5540 мебельных компаний. При этом 5 тысяч компаний – это микробизнес, в котором работает до 10 человек. Компаний, в которых работает до 50 человек, около 300-х. В 200 мебельный компаниях работает 50-250 человек. И остальные 40 – это бизнес, в котором работает больше 250 сотрудников.

"Объем мебельного рынка Украины составляет примерно $1,5 млрд. Основная часть – это украинское производство. При этом мы в несколько раз больше экспортируем мебели, чем импортируем ее в Украину. Нам необходимо научить украинские компании экспортировать. Сегодня много компаний экспортирует по инерции "в серую". При этом легальный экспорт им обеспечит возврат НДС, открытую отчетность и возможность кредитования ", - говорит президент Украинской ассоциации мебельщик Владимир Патис.

По его словам, сегодня Украина поставляет мебель в 90 стран мира и одним из главных рынков сбыта является Евросоюз.

"Украинские компании более сильны не в серийном производстве, а как раз в индивидуальных и сложных проектных работах. Поэтому для нас открыты премиальные рынки: Саудовская Аравия, Эмираты, Великобритания, Франция", - говорит Ольга Иванченко.

Именно в этом сегменте для небольших предпринимателей, которые могут делать сложные проектные работы, сейчас существуют большие возможности, считает Патис.

"Например, мы сможем меблировать виллу на берегу моря. И тут мы не будем конкурировать с Ikea, поскольку нужна дорогая и качественная мебель с уникальным дизайном. А в этом мы сильны", - рассказывает Патис.

Но, не смотря на положительную динамику, украинский мебельный рынок находится на этапе становления и приход крупных международных компаний в Украину, заставляет отечественных производителей максимально активно развиваться, рассказывает Иванченко.

"И усиливать свои позиции не только в производстве, но и в сервисе, и маркетинге. Производители мебели уже прекрасно понимают, что если сегодня не трансформироваться, то развития не будет. А трансформация возможна через обучение", - считает она.

"Что необходимо рынку? Знания. Поэтому мы в ЕБРР, в рамках инициативы ЕС EU4Business, поддержали в Ровно Школу управления мебельным бизнесом. На данный момент Школа стала успешной и функционирует уже самостоятельно. Второй элемент — это улучшение операционной эффективности мебельного бизнеса. Эта задача выполняется в рамках грантовых проектов ЕБРР по внедрению консалтинга. Это может быть внедрение бережливого производства или систем управления качеством, автоматизации", - рассказывает Иванченко. - "Третий компонент – расширение доступа украинских компаний к внутреннему и внешнему рынкам. Тут свою эффективность показали В2В встречи наших производителей с иностранными компаниями.

Так в рамках инициативы Евросоюза EU4Business, частично имплементируемой ЕБРР, параллельно идет работа над оптимизацией производственного процесса мебельных компаний, обучением предпринимателей и выходом компаний на экспортные рынки.