Нацбанк не видит рисков для курса гривни от роста вложений нерезидентов в ОВГЗ

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот портфель диверсифицирован по срокам, и сегодня не видим одномоментного выхода иностранных инвесторов из этого портфеля", – сказал Смолий.

"Не исключено, что часть этих средств будет рефинансирована, часть будет выпущена на валютный рынок. Однако мы это закладывали в свои прогнозы и не видим существенных колебаний на валютном рынке. Думаю, это не является риском для валютных спекуляций", – добавил глава Нацбанка.

Он напомнил, что с начала 2019 года приток средств от иностранных инвесторов в ОВГЗ по сравнению с 2018 годом увеличился почти в семь раз и достиг около 40 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на конец мая портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов достиг 42,29 млрд грн, увеличившись за последнюю неделю месяца на 0,87 млрд грн (на 2,1%).

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