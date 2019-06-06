Минрегион обязал проектировать разрывы дорожного ограждения для проезда спецтехники

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Безопасность людей – это приоритет №1. Поэтому одно из важных нововведений в этом ключе – обязательные разрывы дорожного ограждения на крупнейших трассах не реже, чем через каждые 10 км. Как это связано? Сегодня, согласно действующим нормам, скоростные трассы проектируются с обязательным ограждением на разделительной полосе по всей протяженности дороги. Разрывов нет. Поэтому в случае какой-то чрезвычайной ситуации пожарная или скорая вынуждена проехать десятки километров вдоль этого ограждения, чтобы иметь возможность развернуться. Вот тут и были бы уместны такие разрывы. Поэтому мы внедрили соответствующую норму в ГСН. Она вступает в действие уже с сентября", – сказал Парцхаладзе.

По его словам, такие изменения также будут способствовать оперативной ликвидации ДТП и последствий других чрезвычайных ситуаций, что в свою очередь позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта на трассах.

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