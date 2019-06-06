Рада приняла закон о стандартах образования в техникумах и колледжах

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №8321-д во втором чтении проголосовал 236 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон призван установить правовые, организационные, экономические и финансовые основы функционирования системы профессионального предвысшего образования, в частности, в заведениях, которые имеют статус высших учебных заведений I-II уровней аккредитации (колледжи и техникумы).

Законопроект призван обеспечить возможности эффективного функционирования учреждений профобразования, определяет их статус, структуру, права и обязанности, источники финансирования.

В проекте прописаны принципы, заложенные в основу управления в сфере предвысшего образования, определены органы управления для учреждений различных форм собственности. Создана законодательная база для реализации автономии таких заведений, а также определяются пути формирования системы обеспечения качества такого образования.

"Принятие проекта закона создаст условия и станет основой для формирования современной системы профессионального предвысшего образования, направленной на обеспечение потребностей соискателей и современного рынка труда, обеспечит условия для эффективного функционирования учреждений образования на принципах академической добропорядочности и автономии, позволит реализовать себя всем участникам образовательного процесса, обеспечит сотрудничество государственных органов, местных общин, представителей работодателей и выпускников", – отмечают авторы законопроекта.

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