Конституционный суд отменил победы НАБУ в судах на 5 миллиардов по иску завода Коломойского, – источник

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

"Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки", – сообщил источник.

"Это влияет на все такие сделки. В частности, "Запорожского завода ферросплавов" и "Укрнафты", – добавил собеседник.

По словам источника, решение поддержали 5 из 7 присутствующих на заседании судей Второго Сената КСУ.

Как сообщалось, оспариваемое "Запорожскому заводом ферросплавов" Игоря Коломойского положение закона предусматривает, что НАБУ и его сотрудникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

"Запорожский завод ферросплавов", по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергомережа" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергомережа" дальше их не перечисляла.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, по состоянию на апрель Национальное антикоррупционное бюро добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн.

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