БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
06.06.19 13:46

Прокуратура объявила подозрение экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю

Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю объявлено подозрение в деле о коррупции в оборонной сфере, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

назар,холодницкий

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вчера процессуальными руководителями, прокурорами САП были оглашены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.91 Уголовного кодекса Украины бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера. Именно в растрате имущества, которое повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн", - сказал Холодницкий.

Он также отметил, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100