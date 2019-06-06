Рада утвердила обязательство согласовывать решения в энергетике с ЕС

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0227 за основу и в целом проголосовал 231 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие будет способствовать дальнейшей имплементации украинского законодательства в соответствии с нормами и стандартами ЕС.

Как пояснила перед голосованием вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, обновленное приложение предусматривает новые энергетические стандарты, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины в энергетические рынки Евросоюза.

По словам вице-премьера, обновленная версия "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации предполагает обязанность европейских партнеров оказывать Украине рекомендации с целью достижения полной интеграции энергетического рынка Украины с внутренними энергорынками ЕС и осуществлять двусторонний мониторинг приближения законодательства.

В частности, в области электроэнергии предусмотрено внедрение Директив и Регламентов ЕС, касающиеся условий доступа к сетям для трансграничных перетоков электроэнергии, добропорядочности и прозрачности на оптовом рынке электроэнергии и надежности поставок электроэнергии и инвестирования в инфраструктуру.

Для рынка газа, в частности, предусмотрено внедрение требований Евросоюза относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, условий доступа к сетям транспортировки, надежности поставок, а также требований по тарифам на транспортировку.

Также Украина обязывется имплементировать Директиву ЕС о минимальных запасвх нефти и нефтепродуктов. В сфере энергоэффективности Украина берет на себя обязательства по энергетическим характеристикам зданий, а также энергетической маркировки бытовой техники и оборудования.

В области ядерной энергетики Украины, в частности, должна внедрить требования Евросоюза по защите от угроз, обусловленных воздействием ионизирующего излучения. Также Украина обязуется придерживаться европейских норм по надзору и контролю за перевозкой радиоактивных отходов и отработанного топлива.

Предусмотрена имплементация сетевых кодексов ЕС в секторах газа и электроэнергии, в частности, Сетевого кодекса ЕС о балансировке газа в газотранспортных системах. Этот кодекс выходит за пределы обязательств Украины в рамках Энергетического Сообщества и позволит вести постоянный диалог с ЕС в двустороннем формате и стать полноправным участником энергетического рынка ЕС.

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Как сообщалось, Кабинет министров одобрил проект решения Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII (энергетика) к соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС на заседании 15 мая.

Согласно документу, Украина обязуется проводить консультации с Европейской комиссией по совместимости с положениями acquis ЕС (права ЕС) любого законодательного предложения в сфере энергетики. Кроме того, Украина воздерживается от введения в действие актов до того, как Европейская комиссия завершит оценку совместимости законопроекта праву ЕС.

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