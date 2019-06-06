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06.06.19 12:15

РФ планирует подсчитать ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе" до осени

Оценка ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе "Дружба" будет идти в течение лета, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

РФ планирует подсчитать ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе" до осени

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу, которые ужесточают контроль за поступлением нефти в трубопроводы. У нас есть поручения подготовить их в кратчайшие сроки, это касается не только Минэнерго, различных ведомств. Сделаем это в течение ближайших месяцев", - сказал он.

Говоря о сумме ущерба, министр отметил: "Сейчас бы дополнительных цифр не называл, идет работа с потребителями, с "Транснефтью", это коммерческие вопросы. Мы будем понимать это более точно уже после того, как пройдет обсуждение между компаниями".

По его словам, скорее всего, в течение лета это станет известно. "Скорее всего, да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Это предмет переговоров между компаниями. В соответствии с заключенными договорами, есть определенные статьи, касающиеся штрафов или неисполнения договоренностей", - пояснил министр.

Как сообщалось, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

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