Торговлю с оккупированным Донбасса можно возобновить на действовавших до 2017 года условиях, – Луценко

Об этом Луценко сообщил через Facebook, передает БизнесЦензор.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года", – сообщил Луценко.

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", – добавил генпрокурор.

По его словам, "такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма".

Как сообщал БизнесЦензор, трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с подконтрольных пророссийским боевикам отдельных районов Донецкой и Луганской областей.