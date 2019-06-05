"Киевавтодор" заказал ремонт части Броварского проспекта за 600 миллионов по секретным ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года капитально отремонтируют участок Броварского проспекта от Левобережной площади до путепровода на улице Киото протяженностью около 2,5 км.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок на опоры освещения и гранитный бортовой камень составляет 15 лет, на основание дорожной одежды, чугунные люки и решетки, бетонные и железобетонные бортовые камни, ограждения, плиты под люки и трамвайные пути – 10 лет, на водопропускные трубы – 6 лет, на покрытие из асфальтобетона и плитки – 5 лет, на разметку пластиком – год.

На заработную плату пойдет 14,04 млн грн или 2% от общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 6,37 млн грн.

Цена сделки всего на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 616,48 млн грн.

ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г. Брест" (Беларусь) не допустили к аукциону, потому что заказчика не устроили предоставленные белорусским облавтодором копии актов к аналогичному договору с КУП "УКС Брестского городского ЖКХ" и договор на предоставление лабораторных услуг с ООО "Вист-М", которое в свою очередь наняло Национальный транспортный университет.

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Единственным конкурентом победителя тендера было ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", которое основали Онур Четинджевиз, Исхан Четинджевиз из Турции и львовянин Олег Фарион, причем никто не снижал цену в ходе аукционов. Эта компания якобы уже не имеет отношения к турецкой Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S., а попала под влияние первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. А ее турецкие "родоначальники" вернулись на украинский рынок с турецким юрлицом. Однако договоры со стороны украинского "Онур" подписывает инженер-строитель Ибас Илхам Туфан.

"Киевдорстрой" вместе с ООО "Ростдорстрой" входит в группу авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму "Оттема" (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова. Директором является Александр Ращупкин.

Напомним, служащих "Киевавтодора" и победителей торгов "Киевдорстрой", ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", ООО "Глобус-авто", ООО "Тилльман Инжиниринг" и ООО "Основа" подозревали в выводе средств на счета фирм с признаками фиктивности. В качестве промежуточных звеньев от "Киевдорстрой" к фиктивным фирмам в деле фигурировали ООО "Ростдорстрой" и ООО "Строительная компания Эскадор".

Нынешний руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев ранее был помощником экс-нардепа от Партии регионов Александра Пресмана (ныне – группа "Партия "Возрождение"). Пресман в интервью не скрывает дружеские отношения с мэром Одессы Трухановым.

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