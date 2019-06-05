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05.06.19 21:05

В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при кафе и ресторанах

С начала июня Департаментом городского благоустройства выдано 25 поручений на демонтаж 137 летних незаконно размещенных площадок при заведениях общепита. На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов.

В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при кафе и ресторанах

Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и помех для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства, а есть и такие, что, вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газонам, а в худшем – выходить на проезжую часть.

"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должна составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должен быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро", – отметил Панчий.

В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 размещены на столичных улицах в соответствии с Правилами благоустройства, имеют пакет разрешительную документацию и уплачивают взносы в городской бюджет.

Панчий также подчеркнул, что каждый может зайти на сайт градостроительного кадастрп и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. И соответственно, пожаловаться на горячую линию 1551.

Запрещается размещение площадок:

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