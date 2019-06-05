В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при кафе и ресторанах

Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и помех для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства, а есть и такие, что, вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газонам, а в худшем – выходить на проезжую часть.

"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должна составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должен быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро", – отметил Панчий.

В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 размещены на столичных улицах в соответствии с Правилами благоустройства, имеют пакет разрешительную документацию и уплачивают взносы в городской бюджет.

Панчий также подчеркнул, что каждый может зайти на сайт градостроительного кадастрп и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. И соответственно, пожаловаться на горячую линию 1551.

Размещение площадок должно соответствовать следующим требованиям:

Площадки устанавливаются исключительно возле стационарных (капитальных) заведений ресторанного хозяйства.

При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (за пределами парков, скверов, площадей).

Обязательное условие: размещение площадки не должно препятствовать свободному движению пешеходов.

Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов в входные (въездные) ворота домов.

Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно только при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.

Площадки должны размещаться без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Запрещается размещение площадок:

на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях, если это препятствует свободному движению пешеходов;

на проезжей части улиц и дорог;

на зеленых насаждениях и газонах;

если устройство площадки создает угрозу для здоровья и/или жизни людей;

на расстоянии ближе 20 метров в обе стороны по тротуару от установленного дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта;

на искусственных сооружениях (кроме случаев, когда их размещение предусмотрено проектом строительства или реконструкции, утвержденным в установленном порядке);

на расстоянии ближе 20 метров к перекресткам улиц;

на открытых (летних) площадках запрещается установка сцен, эстрад, танцевальных площадок, грилей и мангалов;

на открытых (летних) площадках, расположенных в пределах жилой застройки города, запрещается использовать живую музыку и звуковоспроизводящую аппаратуру.

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