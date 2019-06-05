Кабмин вновь изменил механизм формирования тарифов на газ для населения (обновлено)

Соответствующее решение правительство приняло в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, вынесенному на утверждение, для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" использовать минимальное из четырех предложенных значений.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на "Украинской энергетической бирже" до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, в связи с принятием этого постановления Кабмина "Нафтогаз" должен пересчитать цену на газ для населения на июнь, передает пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что уже с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех указанных площадок.

При этом, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, составляет 5 600-5 700 грн за тысячу кубических метров (тут и далее - без НДС), на "Украинской энергетической бирже" газ на июнь продавался по цене 5 554 грн за тысячу кубометров. Сам "Нафтогаз" продает газ для промышленности по предоплате в июне по 5 04 грн за тыс. куб. м, а максимальная цена ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 на июнь рассчитана в размере 7 185 за тыс. кубометров.

"Это означает, что уже в июне "Нафтогаз" должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6 299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должна быть на 800-900 грн меньше", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" установил слишком высокие цены на газ для населения на июнь и июль, в связи с чем приятельство примет решение, которым заставит госкомпанию их снизить.

По словам Гройсмана, Кабмин обяжет НАК определить конечную цену на газ для населения цну на июнь в размере около 8 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м, на июль – 7,7 тыс. грн.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что уже установленные цены на газ для населения в июле не будут значительно отличаться от заявленных Гройсманом.

"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", – сообщили в НАК.

Напомним, в начале мая Кабинет министров уже вносил изменения в механизм формирования цены на природный газ для нужд населения, устранив правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года).

Таким образом, в мае Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ для потребностей населения по цене для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующей в месяце, предшествующему месяцу поставки.

При этом цена на газ для населения не може превышать установленный до конца года уровень предельной стоимости в 9,717 грн за кубометр.

Принятие документа позволило снизить в мае стоимость топлива до 8,247 грн за кубометр, что на 3,5% меньше цены, действующей с осени прошлого года (8,55 грн за куб. м). Однако в июне она выросла в июне из-за повышения "Нафтогазом" цен на газ для промышленности в мае.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram