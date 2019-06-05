Датская Agromino покупает элеватор "Кернела" в Харьковской области

По информации Антимонопольного комитета Украины, ведомство рассмотрит данный вопрос 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным АМКУ, ООО "Ковяговское зерно" (Харьковская область) хочет приобрести целостный имущественный комплекс (элеватора), который принадлежит ООО "Гутянский элеватор".

Согласно Госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, "Ковяговское зерно" принадлежит датской Agromino, а собственником "Гутянского элеватора" являются "Кернел-Капитал", "Кернел-Трейд" и КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", конечным бенефициаром – Андрей Веревский.

Как сообщалось, в мае 2019 года АМКУ разрешил Веревскому купить элеватор "Мрии" в Тернопольской области.

Agromino в первом квартале 2019 года сократила чистый убыток в 3,4 раза – до 3,2 млн евро. По итогам 2018 года компания получила 10,3 млн евро чистого убытка против 3,5 млн евро чистой прибыли за 2017 год.

Agromino (ранее – Тrigon Agri) создана в 2006 году. Специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами.

В Украине компания владеет тремя элеваторами мощностью единовременного хранения 85 тыс. тонн. Ее земельный банк составляет около 47 тыс. га в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях.

Группа занимается производством молока в России и владеет 39,24% акций компании Trigon Dairy Farming Estonia Ltd. (TDFE), которая занимается молочным производством в Эстонии.

"Кернел" за девять месяцев 2019 финансового года (июль-2018-июнь-2019) увеличил чистую прибыль в 3,7 раза – до $189,9 млн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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