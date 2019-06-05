Депозиты в банках есть только у 12% украинцев, – исследование

Об этом сообщила заместитель руководителя проекта USAID Юлия Витка на презентации дебютного исследования финансовой грамотности населения Украины по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"52% (опрошенных) сказали, что они накопили деньги, храня их в своем кошельке или наличными дома. Среди тех, кто имеет сбережения на депозитных счетах, больше половины также хранили сбережения дома. Это свидетельствует об очень прочной культуре предпочтения наличным и избежании отношений с банками", – отмечают авторы исследования.

Витка отметила, что по этой причине украинцы значительно отстают по уровню использования финансовых услуг от соседей, например, от Польши, где счета в банках отсутствуют только у 13% граждан, тогда как в Украине – у 38%.

В то же время по индексу финансовой грамотности Украина имеет одинаковые показатели с Польшей, замыкая таблицу стран ОЭСР с показателем 11,6 баллов из 21 возможных против 12,1 у других соседей и 13,2% – в среднем по ОЭСР.

Опрос показал, что, опираясь на собственный опыт, украинцы очень хорошо знают, что такое инфляция, в то же время плохо понимают, что обещания высокого дохода вероятно связаны с высоким риском, поэтому становятся жертвами финансовых афер и спекулятивных инвестиций.

"Уровень знания сложного процента ниже, чем в других странах. Вероятная причина – мало украинцев получают существенные проценты по своим банковским вкладам", – добавляют исследователи.

Кроме того, по словам Витки, в отличие от других стран в Украине нет гендерных отличий – мужчины и женщины одинаково грамотны. Уровень финансовой грамотности разнится в зависимости от образования и уровня дохода опрошенных: чем они выше, тем выше уровень финансовой грамотности.

Результаты исследования также показали, что уровень финансовой грамотности самый низкий среди молодежи в возрасте 18-24 года – 10,65 балла. В то же время самый высокий бал у группы населения в возрасте 25-34 года – 12,09 баллов, в возрасте от 45 до 59 лет – 11,94 балла, от 35 до 44 лет – 11,87 балла и в возрасте от 60 и старше – 11,21 бала.

Несмотря на самый низкий уровень финансовой грамотности, средний бал за финансовое поведение в Украине, согласно опросу, составил 5,2 балла из 9 возможных, оказавшись выше, чем у соседних стран (4,8), и лишь немногим ниже, чем средний показатель (5,4) для 30 стран по результатам опроса ОЭСР 2016 года.

Согласно данным исследования, финансовую цель имеет около половины взрослого населения Украины (48%), хотя среди лиц старше 60 лет таких значительно меньше (28%). Среди наиболее распространенных финансовых целей – образование: ее ставят 18% опрошенных, в том числе 27% в возрастной группе от 18 до 24 лет (вероятно, для себя) и 28% среди возрастной группы от 35 до 44 лет (вероятно, для своих детей).

За ними следуют строительство или приобретение жилья: эту цель ставят 17% опрошенных, но среди младшей группы этот процент выше – 28% среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет и 23% – среди лиц в возрасте от 25 до 34 лет.

На третьем месте среди финансовых целей - ремонт/улучшение жилья: эту цель ставят 15% опрошенных, но среди группы лиц в возрасте от 45 до 59 этот показатель составляет 23%.

Как отмечается в исследовании, формирование выборки участников происходило случайным методом. Окончательный размер выборки составил 2007 участников. При такой выборке погрешность не превышает +/-2,2%.

Исследование проводилось в декабре 2018 года на всей подконтрольной правительству территории Украины.

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