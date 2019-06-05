Президент Roshen планирует оформить контроль над "дочками" корпорации в Грузии и Чехии

По данным Антимонопольного комитета Украины, ведомство рассмотрит данный вопрос 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации на сайте Roshen, в Грузии корпорация имеет собственный филиал, в Чехии – партнерское представительство.

Как сообщалось, в начале года Москалевский получил разрешение на покупку предприятия "Летичев Агро" через инвестфонд "Кондитеринвест". Данное приобретение позволило увеличить мощности для содержания крупного рогатого скота.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 57 магазинов в восьми городах. Первый открыт в 2009 году в Киеве.

Корпорация производит более 300 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, свою 85%-ную долю в корпорации он передал в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов.

Президенту корпорации Roshen Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.

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