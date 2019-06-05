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05.06.19 18:01

Оптовые цены на автогаз снизились вслед за падением стоимости импорта

Сжиженный газ АО "Укргаздобыча" на аукционе 5 июня подешевел на 5,2% (на 1271 грн за тонну), до 23 150 грн за тонну, по сравнению с ценой 29 мая.

Оптовые цены на автогаз снизились вслед за падением стоимости импорта

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Минимальная цена на аукционе составила 22 606 грн за тонну, максимальная – 23 800 грн.

По итогам аукциона "Укргаздобыча" продала чуть более 60% выставленного объема – 1862 тонн из 2983 тонн.

Параллельно торги сжиженным газом проводили "Полтавская газонефтяная компания" и Geo Alliance. Цена ПГНК, по сравнению с аукционом недельной давности, опустилась на 1600 грн – до 23 400 грн за тонну, Geo Alliance – на 1200 грн, до 23 100 грн/т.

Причиной снижения цены на ресурс украинских производителей стало удешевление импортного ресурса. По словам трейдеров, накануне котировка СУГ на белорусско-польской границе опустилась сразу на $40 – до $380 за тонну.

"Говорить, что ажиотаж спал еще рано – потому как существенно ограничены поставки с восточной границы. Если разрешения получат казахские производители, то тогда можно ожидать существенное падение цен", – отметил один из трейдеров.

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Как сообщалось, в связи с введением Россией санкций в отношении Украины с 1 июня, объем поставок сжиженного газа на июнь снижен на 40%.

Цены на автогаз на украинском рынке начали расти с 27 мая после информации об остановке отгрузок компаний "Тенгизшевройл", которая не получила гарантий от российских компетентных органов о беспрепятственном прохождении вагонов с ее газом через российско-украинскую границу. Из-за этого на аукционе 29 мая цена СУГ "Укргаздобычи" выросла на 30%, достигнув 7-месячного максимума, а трейдеры начали активно скупать спотовые объемы газа Мозырского НПЗ, чем подняли премию до $120 за тонну.

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