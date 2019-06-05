Рынок подержанных легковых автомобилей с начала года в 7 раз превысил рынок новых

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, украинский автопарк в мае пополнили 30,9 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, первичный рынок этого вида транспорта относительно мая 2018 года вырос более чем в два раза.

Большую долю в этом количестве составили импортированные автомобили, уже бывшие в эксплуатации, которых было растаможено и зарегистрировано в мае почти 24 тыс.

Самым популярным брендом в импортных б/у автомобилях в прошлом месяце был Volkswagen, автомобили которого охватили 16% первичных регистраций легковых автомобилей с пробегом. В мае украинские номера получили 3 912 подержанных авто этой марки.

На втором месте - Skoda, за месяц 2 122 б/у автомобилей.

Автомобили марки Renault заняли третью строчку с результатом 2 063 машины.

Четвертый результат - у Opel, 1 889 автомобилей.

Замыкает майскую пятерку самых популярных марок импортных б/у автомобилей Ford - 1 730 авто.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что на 601% больше чем за аналогичный период прошлого года.

С января по май 2019 года в Украине было зарегистрировано 32,2 тыс. новых легковых автомобилей, или в 7 раз меньше чем подержанных машин, ввезенных из-за границы.

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