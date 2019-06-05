Украина может отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию до ввода централизованного хранилища

Такое решение принято на заседании правительства 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, госпрограмма создается во исполнение требования Директивы Совета 2011/70/EURATOM от 19 июля 2011 года.

В настоящее время ОЯТ Запорожской АЭС хранится в пристанционном хранилище (срок его эксплуатации – 50 лет), введенном в 2001 году. ОЯТ с реакторов типа ВВЭР-440 Ривненской АЭС вывозится на переработку в Россию (на ПО "Маяк"). ОЯТ с других блоков РАЭС, а также Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС отправляют на российское госпредприятие "Горно-химический комбинат", который, как ожидается, начнет его перерабатывать после 2020 года. Все оставшиеся после переработки высокоактивные радиоактивные отходы россияне вернут Украине.

Зависимость от российских переработчиков угрожает энергобезопасности Украине. При их отказе принимать отходы украинские АЭС остановятся, отмечается в документе. В начале 90-х прецедент уже был: Россия три года не принимала украинское ОЯТ, украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Введение в эксплуатацию Централизованного хранилища ОЯТ устранит необходимость вывозить ОЯТ в Россию и позволит экономить $130-150 млн в год, поясняется в концепции. По приведенным в ней данным, стоимость хранения 1 кг ОЯТ в Централизованном хранилище составит $430, тогда как мировые расценки – $600.

До введения в эксплуатацию ЦХОЯТ концепция предусматривает мероприятия по вывозу ОЯТ с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС на хранение и переработку на специализированные иностранные предприятия. Таким образом, Украина изменит подход к обращению с ОЯТ и откажется от вывоза ядерных отходов в Российскую Федерацию, устранив зависимость от российских контрагентов, подчеркивается в документе.

В концепции также отмечается необходимость разработки еще одной концепции – обращения с ОЯТ до 2035 года и на дальнейшую перспективу, которая определит стратегию в этой области (на период, когда завершатся сроки эксплуатации пристанционного хранилища на ЗАЭС и ЦХОЯТ).

Как сообщается в документе, к настоящему времени в мире нет единого оптимального варианта по обращению с ОЯТ. Существует три основных опции – переработка, захоронение в глубоких геологических формациях и длительное промежуточное хранение в течение 50-100 лет (так называемое "отложенное решение").

Первый вариант выгоден для стран, где накапливаются большие объемы ОЯТ и есть ядерные установки, использующие ядерное топливо типа МОХ (изготовленное с использованием полезных компонентов, извлеченных из ОЯТ). Около 20 из 32 стран, эксплуатирующих АЭС, идут по пути длительного хранения. Он является предпочтительным и для Украины, учитывая то, что страна не располагает условиями для реализации первого варианта и не имеет наработок для использования второго, отмечается в концепции.

Как сообщалось, введение первого пускового комплекса ЦХОЯТ и загрузка первых партий ОЯТ намечены на второй квартал 2020 года.

НАЭК "Энергоатом" на сегодня эксплуатирует 13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два энергоблока типа ВВЭР-440 на четырех АЭС.

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