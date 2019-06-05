Поставщик газа на Черниговщине вернул государству 40 миллионов неиспользованных субсидий

Как сообщает пресс-служба компании, перерасчет прошел по почти 19 тыс. лицевых счетов клиентов, передает БизнесЦензор.

В целом, в течение октября 2018 - мая 2019 годов (за период с 1 октября 2018 года по 31 января 2019 года) около 766 тыс. потребителей в Черниговской области получили безналичную субсидию на газ на общую сумму 594 млн грн. По состоянию на май у 18,8 тыс. клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" оставались неиспользованными 39,7 млн грн государственных компенсаций на оплату газа. Это на 80% меньше по сравнению с прошлым годом.

В компании напомнили, что с 2016 года правительственное постановление №534 обязывает поставщиков газа со спецобязательствами перечислять остатки по субсидиям в государственную казну.

В отличие от прошлого года, в этом году потребителям не будут возвращать наличными сэкономленную стоимость газа до 100 кубометров. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме и отразится на сумме в квитанции за май.

В компании акцентируют на трудностях в предоставлении консультаций потребителям, с тех пор как субсидии начали выдавать наличными средствами.

"С марта, когда изменился механизм начисления субсидий, наши специалисты уже не видят сумм, которые государство выдает субсиденту на руки. Более того, в газовых платежках даже нет такой графы. Также мы не знаем размер доли обязательного платежа. Единственное, что нам известно, является ли потребитель субсидентом, в случае верного указания УТСЗН лицевого счета клиента – бытового потребителя природного газа. Конечно, это создает некоторые сложности в обслуживании этой категории граждан. Даже при желании объяснить человеку, откуда появился долг, это оказывается невозможным", – пояснил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

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Чтобы не допускать задолженности, компания обращает внимание потребителей, что ориентироваться нужно исключительно на сумму к оплате, вносить ее вовремя и в полном объеме. Информацию о переплатах или долгах можно узнать из квитанций за газ, которые компания ежемесячно присылает по почте.

Кроме того, клиенты "Черниговгаз Сбыта" могут в любое время проверить баланс лицевого счета в личном кабинете на сайте 104.ua и другими дистанционными сервисами – мобильными приложениями 104 Mobile або 104 Mobile Lite, Viber бот 7104ua.

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