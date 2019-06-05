Евросоюз изменит режим контроля за экспортом товаров двойного назначения

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Постпреды государств-членов ЕС в Брюсселе согласовали общую позицию для переговоров с Европарламентом о внесении соответствующих изменений в союзное законодательство.

"Цель состоит в том, чтобы укрепить режим нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, региональный мир, безопасность и стабильность, а также содействовать уважению прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Предлагается пересмотреть регламент контроля над экспортом, посредничеством, технической помощью, транзитом и передачей предметов двойного назначения. Действующая в ЕС система должна быть "адаптирована к изменяющимся технологическим, экономическим и политическим условиям".

В частности, новые положения включают в себя дальнейшую гармонизацию лицензирования путем введения новых единых разрешений на экспорт (GEA ЕС), которые определяют страны назначения. Государства ЕС будут согласовывать контроль над предоставлением технической помощи по "чувствительным" товарам.

Вводится новое упоминание "предметов кибернадзора", торговлю которыми компетентные органы могут контролировать, равно как и всеми предметами двойного назначения, которые могут использоваться для "серьезных нарушений прав человека".

В соответствии с международными обязательствами государства-члены ЕС должны осуществлять внутренний контроль для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки. С этой целью в 2009 году ЕС принял постановление, устанавливающее режим контроля над экспортом.

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