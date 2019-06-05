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05.06.19 17:05

Кабмин установил надбавку к зарплате для бюджетников на линии разграничения на Донбассе

Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, установил ежемесячную надбавку для работников госорганов и бюджетных учреждений на линии соприкосновения на Донбассе.

Кабмин установил надбавку к зарплате для бюджетников на линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №708 от 5 сентября 2018 года.

"Указанным постановлением установлена ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда в предельном размере 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, организаций, которые финансируются из бюджета и размещены в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения", – сказано в сообщении.

Надбавка установлена на период до завершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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