Минюст вернул почти 7 миллиардов долгов по уплате алиментов

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Только с начала этого года самые маленькие украинцы получили 2,3 млрд грн задолженных средств. Это на 700 млн грн больше, чем было взыскано за аналогичный период прошлого года, когда исполнители Минюста обеспечили возвращение детям 1,6 млрд грн задолженности по алиментам", – отметил Петренко.

Он сообщил, что сейчас в отношении почти 130 тыс. украинцев, имеющих задолженность более четырех месяцев, применено предусмотренные законами #ЧужихДетейНеБывает запреты выезжать за пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

"Это один из наиболее эффективных средств борьбы с неплательщиками алиментов. Именно после введения запретов много горе-отцов и матерей вспоминают о своих детях и сразу же платят всю сумму долга", - подчеркнул министр юстиции.

По его словам, в отношении 43 тыс. должников составлены постановления о привлечении к общественно полезным работам, а 14,8 тыс. неплательщиков объявлены в розыск.

"Сейчас мы продолжаем активную работу с центрами занятости по всей стране для того, чтобы обеспечить работой тех неплательщиков, которые реально не имеют заработка. В отношении же тех, кто работает неофициально или получает зарплату "в конвертах", хочу заметить, что штраф для работодателей, которые нелегально устраивают работников на работу – 112 тыс. грн. Поэтому советую работодателям не рисковать и не прятать должников", – заявил Петренко.

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