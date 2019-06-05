SkyUp запустила прямые рейсы из Одессы в Кутаиси

Об этом говорится в сообщении Одесского аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Вылеты из Одессы - в 21:20, из Кутаиси - в 19:20.

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 грн.

В октябре 2018 года SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года.

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