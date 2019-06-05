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05.06.19 16:14

Кабмин сменил главу госпредприятия "Украэрорух"

Кабинет министров назначил заместителя директора по управлению активами Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Александра Доценко временно исполняющим обязанности директора предприятия.

украэрорух

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее должность и.о. директора "Украэроруха" занимал Дмитрий Бабейчук, назначенный 18 июня 2014 года Министерством инфраструктуры. До работы в "Украэрорухе" он возглавлял один из департаментов Госавиаслужбы.

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Как сообщалось, Кабинет министров 31 октября утвердил финансовый план государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") на 2019 год.

Согласно тексту финансового плана, чистый доход предприятия в 2019 году планируется в объеме 4,085 млрд грн. Чистая прибыль запланирована в объеме 130,2 млн грн, EBITDA – 285,1 млн грн, рентабельность EBITDA – 7%.

По результатам выполнения финплана ожидается, что "Украэрорух" перечислит в госбюджет, местные бюджеты и целевые фонды 1,157 млрд грн, что на 35% больше, чем в плане на текущий год.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

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