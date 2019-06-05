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05.06.19 16:25

Определен порядок перерасчета за некачественные услуги по управлению домом, – Зубко

Кабинет министров утвердил Порядок перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления некачественной услуги. Таким образом защищаются права потребителей и есть возможность совладельцам платить справедливую стоимость за предоставленные услуги.

Определен порядок перерасчета за некачественные услуги по управлению домом, – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего правительственного постановления, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Новый Порядок позволяет жильцам платить только за фактически потребленные услуги. Дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее неоказания. Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы", – подчеркнул Зубко.

В частности, в соответствии с Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления ненадлежащего качества:

Зубко отметил, что на сегодня создана вся необходимая правовая база для внедрения рынка управляющих жилья и создана возможность для совладельцев многоквартирных домов эффективно распоряжаться своим имуществом, платя справедливую стоимость за предоставленные услуги.

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