YouTube потребовал удалить программы украинского телеканала АТР по заявлению Роскомнадзора

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, передает БизнесЦензор.

"Национальный совет убежден, что такими действиями Российская Федерация использует корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих интересах в процессе ведения гибридной войны против Украины, а Роскомнадзор пытается регулировать деятельность украинских медиа… Такое немотивированное вмешательство российского регулятора в деятельность независимых медиа, которые осуществляют свою деятельность в Украине, является недопустимым", – подчеркивается в сообщении.

В связи с этим Нацсовет обратился письмом к корпорации Google, чтобы исключить блокирование трансляции на YouTube материалов спутникового телеканала ATR T (ООО "ТК "Атлант-СВ").

В письме регулятор акцентирует, что вещание украинских медиа находится под юрисдикцией украинского государства, и единственным регуляторным органом, имеющим право обращаться к третьим сторонам относительно размещенного ими контента, является украинский регулятор – Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Регулятор заверил американскую компанию, что контент ООО "ТК "Атлант-СВ" отвечает требованиям украинского и европейского законодательства, и в том, что правовых оснований для блокировки контента телеканала нет, а этот прецедент считает опасным для свободы слова как в Украине, так и в мире", – отмечается в сообщении.

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Нацсовет также напомнил о предыдущих попытках Роскомнадзора влиять на контент украинских телеканалов, размещенный на YouTube, в частности требования удалить программу Национальной общественной телерадиокомпании Украины "Наши" о воспоминаниях украинского добровольца, воевавшего на востоке страны, и сюжет о политзаключенном-фигуранте так называемого "ялтинского" дела Хизб ут-Тахрир Эмир-Усейна Куку и его жене Мэрьем Куку.

Нацсовет со своей стороны готов к сотрудничеству и обсуждению ситуации по трансляции контента украинских телеканалов на YouTube.

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