Кабмин утвердил новую редакцию уставов и положение о набсовете государственных банков

Соответствующие постановления правительство утвердило на заседании 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проектам постановлений, утверждение новой редакции уставов и Положения о наблюдательном совете госбанков будет способствовать приведению деятельности госбанков в соответствие с требованиями закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине". Этим законом, в частности, внесены изменения, направленные на коренное изменение принципов корпоративного управления в госбанках и приведение их в соответствие с международными стандартами.

Как сообщалось, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка", которые начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня 2019 года.

Отбор кандидатов на должности независимых членов набсоветов по 632 поданным заявкам осуществляли компании по подбору персонала Pedersen and partners, Ward Howell Ukraine и Talent Advisors, которые были определены на конкурсной основе с участием международных организаций.

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