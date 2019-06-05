БизнесЦензор

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05.06.19 15:48

Нацбанк завершил пилотный проект по выпуску электронной гривни

Национальный банк Украины продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривни, основываясь на результатах проведенного пилотного проекта.

Нацбанк завершил пилотный проект по выпуску электронной гривни

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в рамках этого проекта Нацбанк проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и отрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели обращения е-гривни.

В НБУ отмечают, что в целом возможность выпуска собственных цифровых валют и варианты их использования в последнее время исследуют многие центральные банки мира (Швеции, Канады, Китая, Сингапура, Англии, Норвегии). Формы и технологии цифровых валют центробанков отличаются в зависимости от конкретных потребностей, но в любом случае цифровая валюта рассматривается как новая эволюционная форма денег центрального банка.

Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченное количество е-гривни, операции с использованием которой тестировались рабочими группами при участии Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого оказывали Нацбанку консультации в рамках технической помощи.

В результате Национальный банк сделал ряд выводов относительно выпуска собственной цифровой валюты, ключевые из которых следующие:

В рамках исследования мировых тенденций будет продолжено сотрудничество и обмен опытом с центральными банками и международными финансовыми организациями относительно цифровых валют. Вместе с участниками украинского платежного рынка дальше прорабатываться целевые бизнес-модели е-гривни.

Пилотный проект Национального банка по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 года. Его практическая часть завершилась в конце 2018 года.

Как отмечают в НБУ, в рамках пилотного проекта регулятор исследовал, как электронная гривня может дополнить платежный ландшафт Украины и способствовать повышению доли безналичных расчетов и уменьшению их стоимости. 

По сути, электронная гривня – это фиатная валюта в электронном виде, что будет обмениваться на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1. Транзакции с е-гривней могут осуществляться онлайн с помощью компьютеров и мобильных девайсов (смартфонов, планшетов).

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