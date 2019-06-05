Пассажиропоток в аэропорту "Киев" снизился впервые за несколько лет

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Такая ситуация наблюдается впервые за несколько лет (за исключением периода ремонта полосы в 2017 году). До этого момента аэропорт показывал хорошую динамику роста.

Подобная ситуация возникла после перехода лоукоста SkyUp и некоторых небольших чартерных перевозчиков в аэропорт "Борисполь".

Общее число пассажиров в мае составило 229,4 тыс., из них 223,8 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, 5,6 тыс. пассажиров - вылетели или прилетели внутренними рейсами.

Количество обслуженных рейсов в мае 2019 года составило 2 565 на прилет и вылет, что на 13,8% меньше показателя мая 2018 года. Из них 2 150 рейсов были международными, 415 рейсов - внутренними.

Наиболее популярными международными направлениями из аэропорта "Киев" в мае 2019 года стали Минск, Варшава, Рим, Вена, Берлин, Анкара, Франкфурт-на-Майне.

В период с января по май 2019 года аэропорт обслужил 1 млн 83,8 тыс. пассажиров, что на 26,5% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

1 млн 56,6 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, 27,2 тыс. пассажиров - внутренними рейсами.

Общее число рейсов на прилет и вылет в аэропорту "Киев" за пять месяцев 2019 года выросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11 580. Из них 9 724 были международными, 1 856 - внутренними.

Наиболее популярными международными направлениями аэропорта в январе-мае 2019 года стали Шарм-эш-Шейх, Варшава, Минск, Анкара, Вена, Берлин и Рим.

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