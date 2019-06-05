Гройсман поручил провести аудит государственных займов до 2014 года

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я вам поручаю сформировать группу по аудиту госдолга", – сказал премьер в ответ на предложение Кубива провести такой аудит.

"Давайте проведем аудит заимствований до 2014 года и покажем, как они повлияли на рост промышленности, качество жизни людей", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, на заседании 5 июня Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Согласно принятой стратегии прямой госдолг Украины, составивший 52,3% ВВП на конец 2018 года, по итогам 2019 года будет снижен до 51.1% ВВП, а к 2022 году – до 42,4% ВВП.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на $1,03 млрд - до $79,82 млрд, что составляет нескольким менее 59% ВВП. В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% - до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% - до $10,49 млрд (в гривне – на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний – на 0,9%, до $10,1 млрд (в долларах – на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

Благодаря укреплению гривни и погашению части валютных долгов доля долларовых обязательств в общей структуре госдолга Украины по итогам апреля снизилась до 42,4%, в SDR – до 15,6%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 31,8%. Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в апреле укрепился до 26,619 грн/$ с 27,249 грн/$ на конец марта и 27,688 грн/$ на начало года. Однако в начале июня он снизился до 27,206934 грн/$.

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