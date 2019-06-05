Кабмин продлил действие двух соглашений с США до 2025 года

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

"Эти соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США в укреплении механизмов демократического управления, продолжении борьбы с коррупцией, проведении реформ в области правосудия, децентрализации, защиты прав человека, а также поддержке экономического развития нашего государства", – сказано в сообщении.

В рамках этих двух соглашений с 2014 года правительство США выделило более $200 млн на поддержку приоритетных секторов развития Украины.

В частности, в рамках Соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин, правительство США выделило более $62 млн.

Эти средства были направлены на реализацию проектов по следующим направлениям: улучшение законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, в том числе антикоррупционного и избирательного законодательства, рост подотчетности правительства Украины и соблюдения норм верховенства права.

В рамках Соглашения по устойчивому экономическому развитию на широкой общественной основе, правительство США выделило более $139 млн для реализации проектов для повышения доступности инвестиций для нужд среднего класса, укрепления потенциала частного сектора экономики, повышения уровня энергетической безопасности Украины, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ.

Продолжение действия этих соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года, в частности: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирование финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба с торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине.

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