"Укрзализныця" планирует начать торговать зерном

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы сейчас просчитываем возможность участия УЗ в закупке груза и перевозке его на экспорт. Таким образом, мелкие предприятия будут обеспечены доступом к экспортным мощностям. С другой стороны, для нас это тоже интересно, поскольку мы сможем дополнительно привлекать ресурсы на внешнем рынке", – объяснил Рязанцев.

В то же время, по мнению замдиректора "Нибулона" Владимира Клименко, данная идея является интересной, однако выходит за рамки деятельности УЗ как перевозчика.

По словам Рязанцева, по состоянию на 4 июня парк частных зерновозов впервые превысил количество зерновозов "Укрзализныци" (свыше 11 тыс. вагонов), и дальше расширять его нет смысла, поскольку при этом не будет расти перевозка. В то же время, дефицит тяги остается актуальным.

По словам Рязанцева, в перевозке зерна существует большая диспропорция в объемах перевозки в течение года.

УЗ рассматривает возможность приоритизации тех или иных видов перевозок в зависимости от сезона, однако, по словам Рязанцева, инициатива должна исходить от профильных министерств.