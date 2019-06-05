Госбюджет за 5 месяцев сведен с профицитом в 8,6 миллиардов, – Минфин

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"При этом доходы государственного бюджета за 5 месяцев 2019 выросли на 15,4% год к году - до 426,7 млрд грн. Они составляли 98,6% от росписи", - сообщает Минфин.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда государственного бюджета были выполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли Нацбанка в сумме 17,3 млрд грн в мае.

Доходы общего фонда государственного бюджета за этот период выросли на 11,6% год к году - до 376,7 млрд грн.

Государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в частности в гривне – 103,2 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга составили около 176,1 млрд грн. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 55 млрд грн.

По состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составляла 29,5 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 49,7 млрд грн, чего вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга, указывает Минфин.