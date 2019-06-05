НАБУ проводит обыски в Федерации футбола Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - сообщает НАБУ.

Предварительная правовая квалификация дела - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

14 июня 2018 года в НАБУ сообщили, что детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который также является первым вице-президентом Федерации футбола Украины, сообщил, что расследование НАБУ касается президента Федерации футбола Украины (ФФУ), народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко.

Холодницкий добавил, что видит потенциальный конфликт интересов для себя в этом деле, поскольку он является заместителем председателя ФФУ. "Я подал рапорт генеральному прокурору с просьбой отстранить меня от осуществления процессуального руководства в этом производстве, поскольку вижу потенциальный конфликт интересов", - пояснил он.

Как сообщалось, ранее телепроект журналистских расследований BIHUS.info сообщал, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн". Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на 3-4 евро за кв.м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце прошлого года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.