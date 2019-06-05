Суд обязал НКРЭКУ компенсировать "Харьковгазу" 600 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза" сообщает БизнесЦензор.

Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции в части признания противоправным бездействие НКРЭКУ по пересмотру тарифа на распределение газа для АО "Харьковгаз".

Необходимость формирования экономически-обоснованного тарифа прямо предусмотрена законодательством Украины и является обязанностью государственного регулятора.

"На данный момент НКРЭКУ продолжает бездействие и не выполняет решение суда. Соответствующее решение вступило в законную силу 15 мая 2019г. и является обязательным для выполнения НКРЭКУ", - сообщает компания.

Только за последние два года АО "Харьковгаз" 5 раз предоставляло все расчеты, объяснения и обоснования для пересмотра тарифа компании. Последний раз - в феврале текущего года.

"Но не смотря на требования законодательства, решение суда, имеющиеся расчеты, НКРЭКУ продолжает игнорировать свои обязанности. Действия НКРЭКУ по отношению к операторам ГРМ Украины напоминают целенаправленную дискриминационную тарифную политику", - сообщает "Харьковгаз".

"Сейчас тариф на распределение в структуре цены газа составляет лишь 8%. Это беспрецедентно низкий уровень, который не способен обеспечить безаварийную работу газовых сетей и уничтожает газораспределительную отрасль", - отметил председатель правления АО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий.

Компания сообщает, что согласно исследованию тарифообразования компании Mercados, в среднем в 21 странах ЕС доля тарифа на распределение в цене газа - 26%.

"То есть, для украинских газораспределительных компаний стоимость услуг по доставке газа занижена регулятором более чем в 3 раза", - сообщает "Харьковгаз".

Последствиями бездействия НКРЭКУ и заниженных тарифов стали убытки газораспределительных компаний на общую сумму около 40 млрд грн. Только в 2018 году убытки АО "Харьковгаз" от услуг по распределению газа составили 367,7 млн. грн. На текущий момент сумма убытков достигла 1,1 млрд. грн.

Регулятор не учел в тарифе необходимые объемы газа для производственно-технологических затрат и установил заниженную стоимость этого газа. Цена топлива, утвержденная НКРЭКУ в тарифе АО "Харьковгаз" на производственные нужды составляет 5,8 тыс. грн. за тыс. м. куб. А его средневзвешенная фактическая стоимость за 2018 год - более 11 тыс. грн. В результате, тарифом предусмотрены средства на приобретение лишь 30 млн. кубометров газа, при реальной потребности 77,8 млн. м. куб.

"Из-за низких тарифных заработных плат с газораспределительной отрасли уволилось треть работников - почти 30 000 специалистов. Средняя заработная плата работников АО "Харьковгаз" составляет 5000 грн. Сейчас аналогичный показатель на энергетических предприятиях области больше на 65%. Компания почти ежедневно теряет специалистов. Наполнить вакансии с таким мизерным уровнем зарплаты невозможно даже людьми без квалификации", - сообщила председатель профсоюза работников АО "Харьковгаз" Ольга Василенко.

"Сейчас в отношении операторов ГРМ применяется тактика выжженной земли. Убытки, массовые увольнения работников, отсутствие средств на обслуживание сетей приблизили ситуацию к границе необратимого коллапса в обеспечении газом потребителей", - сообщает "Харьковгаз".