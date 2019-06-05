Кабмин заставит "Нафтогаз" снизить цену газа, – Гройсман

Об этом Гройсман заявил во время заседания Кабинета министров, сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь. Тоже самое они планируют сделать на июль. Это недопустимо. Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, ненасытные", - сказал Гройсман.

Он заявил, что правительство должно привести руководство "Нафтогаза" "в сознание". "Мы сегодня примем решение, которое их вернет на землю", - сказал Гройсман.

"Они накрутили цены по 8800 (грн за тысячу кубометров газа- БЦ) в некоторых регионах Украины. Снова будут указывать пальцем, что это сделало правительство. Нет, это сделал "Нафтогаз". Мы это терпеть не будем", - сказал Гройсман.

По данным Гройсмана, газ должен стоить в июне около 8 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров, в июле – 7700 грн за 1 тыс кубометров.

Он также заявил, что регуляторные органы Украины должны проверить формирования цен газа внутри группы компаний "Нафтогаза".